83-летняя звезда «Молчания ягнят» Энтони Хопкинс появится на обложке Vogue

Звезде «Молчания Ягнят», «Легенд осени» и «Отца» Энтони Хопкинсу сейчас 83 года. Однако и в таком возрасте артист остается эталоном стиля и вскоре появится на обложке журнала Vogue.

Очередной номер итальянского издания популярного журнала Vogue вскоре украсит фото Энтони Хопкинса. Несмотря на преклонный возраст, артисту до сих пор удается оставаться образцом стиля и мужской красоты. Сообщение о фотосессии для глянца звезда «Молчания ягнят» опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Перед фолловерами страницы сэр Хопкинс предстал в элегантном костюме Giorgio Armani и туфлях Brioni черного цвета. Попозировав на белом фоне, легендарный актер сопроводил свое сообщение роликом, на котором он зажигательно танцует.

Пост Энтони Хопкинса мгновенно набрал массу просмотров, лайков, перепостов и комментариев. Поклонники таланта артиста, воплотившего некогда образ едва ли не самого знаменитого кинозлодея Ганнибала Лектера, похвалили его за блистательный внешний вид и потрясающую работоспособность.