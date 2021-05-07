 

83-летняя звезда «Молчания ягнят» Энтони Хопкинс появится на обложке Vogue

07.05.2021, 20:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Звезде «Молчания Ягнят», «Легенд осени» и «Отца» Энтони Хопкинсу сейчас 83 года. Однако и в таком возрасте артист остается эталоном стиля и вскоре появится на обложке журнала Vogue.
Очередной номер итальянского издания популярного журнала Vogue вскоре украсит фото Энтони Хопкинса. Несмотря на преклонный возраст, артисту до сих пор удается оставаться образцом стиля и мужской красоты. Сообщение о фотосессии для глянца звезда «Молчания ягнят» опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Перед фолловерами страницы сэр Хопкинс предстал в элегантном костюме Giorgio Armani и туфлях Brioni черного цвета. Попозировав на белом фоне, легендарный актер сопроводил свое сообщение роликом, на котором он зажигательно танцует.

Пост Энтони Хопкинса мгновенно набрал массу просмотров, лайков, перепостов и комментариев. Поклонники таланта артиста, воплотившего некогда образ едва ли не самого знаменитого кинозлодея Ганнибала Лектера, похвалили его за блистательный внешний вид и потрясающую работоспособность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / Медики уходят в партизаны

28.06 / Мнение: Исповедь харассера

21.01 / «Отряды Путина» пригрозили выпороть ремнём «маленьких навальнят» 23 января

20.11 / Американский дипломат: Байден готовит удар по российским банкам

06.10 / Мнение: Про лечение

09.02 / Психолог выяснила, от каких факторов зависит благополучие людей

27.10 / В “Конкорде” порекомендовали Навальному вспомнить школьный курс литературы

09.10 / Мнение: А чего от денег отказываться?

12.12 / В ходе карабахской войны было уничтожено армянского оружия на 4,8 миллиарда долларов

09.01 / Ученые: Амеба, поражающая мозг человека, распространяется по планете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика