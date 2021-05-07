Фонд борьбы с коррупцией Навального перевез часть сотрудников в Грузию

По его информации, в Грузию уже переехали Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и несколько технических сотрудников ФБК.

“Они планируют делать студию, весь “Навальный LIVE” в Тбилиси или окрестностях. Туда переправляют технику из московской студии “Навальный LIVE”, чтобы там организовывать эфиры”, – отметил источник.

По его словам, в Грузию отправлена часть наиболее дорогостоящей техники. Остальное оборудование и мебель соратники Навального планируют докупать на месте.

“Насколько это временное решение, сказать не могу, но, раз туда перевезли большую часть техники, видимо, речь идет о сроке продолжительном. Решение было коллективным, там сейчас не менее десяти человек из ФБК”, – сказал собеседник РБК.

Контекст:

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

В случае признания организаций экстремистскими их сотрудников и тех, кто их финансирует, могут привлечь к уголовной ответственности. Российские СМИ будут обязаны при упоминании организаций указывать их экстремистский статус.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 19 апреля сообщил, что дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”.

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

29 апреля руководитель сети штабов Навального Леонид Волков заявил об официальном роспуске сети штабов. По его словам, сохранение работы сети в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и кто с ними сотрудничает.

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