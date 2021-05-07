Солонин: На мой взгляд, психопат и маньяк Гитлер погиб вместе с режимом и страной, которую создавал

Солонин отметил, что не изучал вопрос того, выжил ли Гитлер после Второй мировой войны

“Я изо всех сил стараюст избегать публичного обсуждения всякого рода конспирологических теорий, поскольку… Ну. я лет 15 пишу всякого рода тексты, которые сугубо противоречат тому, что писала советсткая историческая пропаганда. Это вызывает понятную реакцию. Я не хочу втягиваться в конспирологические теории. Однако, вы задали вопрос и я должен на него ответить. На мой взгляд (я не психолог, это не к историку вопрос, а к психологу)… На мой взгляд, товарищ Гитлер был очень идейным. Уж он, в отличие от Иосифа Виссарионовича [Сталина] был идейным. Он был охвачен своими бредовыми идеями”, – сказал историк.

По его словам, именно такие идеи управляли поведением Гитлера, а не “холодный циничный рассчет”, как у Сталина.

“И все, что мне известно об этом персонаже, говорит о том, что он никуда не убегал. Если бы мог – он бы мог убежать, но этот психопат, этот маньяк погиб вместе с режимом и страной, которую он создавал. То есть, это было реальное самоубийство, оно не могло быть другим. Так мне представляется, хотя еще раз – я не психолог”, – сказал он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Официальная версия гибели Гитлера гласит, что 30 апреля 1945 года, находясь в собственном подземном бункере в Берлине, диктатор принял яд и застрелился (еще по одной версии, был добит собственным адъютантом, так как яд не подействовал), не желая попадать в руки советским войскам, штурмующим германскую столицу. Обгоревшие останки Гитлера и его жены Евы Браун были обнаружены в одной из воронок возле здания рейхсканцелярии.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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