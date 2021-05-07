 

Лишенный гражданства фигурант санкционного списка “топ-контрабандистов” подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

07.05.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бизнесмен обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который уполномочен пересматривать указы президента Украины.

Ответчиком указан президент Владимир Зеленский, третьими лицами – СНБО и Служба безопасности Украины. Еримичук просит признать противоправным и отменить указ президента о введении санкций против лиц, которых подозревают в причастности к контрабанде.

Еще один бизнесмен из санкционного списка, Вадим Альперин, в конце апреля подал иск в Одесский окружной административный суд против Государственной миграционной службы. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений.

Предприниматель требует признать противоправной подготовку документов для лишения его гражданства Украины и обязать миграционную службу отозвать представление.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины трех человек, двое из которых – Альперин и Еримичук – находятся под санкциями СНБО за причастность к контрабанде, а третий, Араик Амирханян, причастен к контрабандной деятельности. Об этом сообщили “РБК-Украина” со ссылкой на источник в Офисе президента и “Укринформ” со ссылкой на источник в правительстве.

Контекст:

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Разработан новый способ доставки лекарств через кожу

02.01 / В Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения сыграл патрульным на баяне. Видео

25.07 / Появились сведения о возможном возобновлении авиасообщения с Южной Кореей

14.10 / В Киеве вооруженный мужчина тяжело ранил участника ООС на Донбассе

28.12 / Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи

11.04 / Президент Чехии пересел в инвалидное кресло

10.08 / В Крыму зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса

15.10 / В Лондоне решили ужесточить противокоронавирусные меры

21.12 / В мэрии Харькова сообщили, когда прибудет самолет с телом Кернеса

05.10 / “Столичные чиновники не могут аргументировать целесообразность”. В Полтаве отказались усиливать карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика