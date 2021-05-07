Лишенный гражданства фигурант санкционного списка “топ-контрабандистов” подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

Бизнесмен обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который уполномочен пересматривать указы президента Украины.

Ответчиком указан президент Владимир Зеленский, третьими лицами – СНБО и Служба безопасности Украины. Еримичук просит признать противоправным и отменить указ президента о введении санкций против лиц, которых подозревают в причастности к контрабанде.

Еще один бизнесмен из санкционного списка, Вадим Альперин, в конце апреля подал иск в Одесский окружной административный суд против Государственной миграционной службы. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений.

Предприниматель требует признать противоправной подготовку документов для лишения его гражданства Украины и обязать миграционную службу отозвать представление.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины трех человек, двое из которых – Альперин и Еримичук – находятся под санкциями СНБО за причастность к контрабанде, а третий, Араик Амирханян, причастен к контрабандной деятельности. Об этом сообщили “РБК-Украина” со ссылкой на источник в Офисе президента и “Укринформ” со ссылкой на источник в правительстве.

Контекст:

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

—