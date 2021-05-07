Вакцинация в Украине. Минздрав планирует проверки регионов

Об этом замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал 7 мая на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты в области Украины, целью которых является проанализировать состояние проведения прививочной кампании против коронавирусной болезни. Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививки без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой. Каждый конкретный случай нарушения алгоритмов будут рассматривать в Министерстве здравоохранения”, – сказал он.

Замминистра подчеркивал, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки.

“Записаться на вакцинацию можно в удобный для вас пункт прививки, вакцинироваться можно не обязательно там, где заключена декларация с семейным врачом, таких запретов не существует”, – говорил он в конце апреля.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech. С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 7 мая в Украине сделали почти 822 тыс. прививок против коронавируса (37 967 – за последние сутки), две дозы получило 428 человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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