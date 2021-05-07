Турчак: Газ бесплатно доведут до участков за два года

Кабмин учел предложения “ЕР” по созданию единого оператора газификации и проведению работ в соответствии с принципом “одного окна”. Для граждан все будет удобно и просто, заверил Турчак.

Необходимо исключить возможность злоупотребления при проведении работ на участке, сказал партиец. По его словам, для этого будет разработан минимальный набор услуг для установки оборудования.

“За 2 года газ будет проведен до участков в уже газифицированных населенных пунктах и граждане за это платить не будут», – приводит слова секретаря генсовета “ЕР” официальный телеграм-канал партии.

С инициативой бесплатного подключения домохозяйств к газу “Единая Россия” выступила в середине апреля. Президент Владимир Путин поддержал предложение партийцев. Решить вопрос завышенных цен за подключение к газу единороссов попросили жители Тверской области.

Владимир Путин поручил завершить газификацию страны к 2030 году. Для этого необходимо создать единого регионального оператора в этой сфере, говорил председатель “Единой России” Дмитрий Медведев.