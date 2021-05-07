 

Турчак: Газ бесплатно доведут до участков за два года

07.05.2021, 20:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кабмин учел предложения “ЕР” по созданию единого оператора газификации и проведению работ в соответствии с принципом “одного окна”. Для граждан все будет удобно и просто, заверил Турчак.

Необходимо исключить возможность злоупотребления при проведении работ на участке, сказал партиец. По его словам, для этого будет разработан минимальный набор услуг для установки оборудования.

“За 2 года газ будет проведен до участков в уже газифицированных населенных пунктах и граждане за это платить не будут», – приводит слова секретаря генсовета “ЕР” официальный телеграм-канал партии.

С инициативой бесплатного подключения домохозяйств к газу “Единая Россия” выступила в середине апреля. Президент Владимир Путин поддержал предложение партийцев. Решить вопрос завышенных цен за подключение к газу единороссов попросили жители Тверской области.

Владимир Путин поручил завершить газификацию страны к 2030 году. Для этого необходимо создать единого регионального оператора в этой сфере, говорил председатель “Единой России” Дмитрий Медведев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 декабря 2020 года

10.11 / Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 20,9 тысячи

14.12 / Прием биодобавок связали с пониженным риском заражения SARS-Cov-2 у женщин

03.04 / Итальянец, подозреваемый в шпионаже, передал России строго конфиденциальный материал

08.07 / Скандалы: Внезапно выпал…

06.09 / Ваш счет дербанят прямо сейчас

21.08 / Мнение: О тайном бегстве Лукашенко

05.08 / Ирина Горбачева рассказала о создании сериала “Чики”: Было противно, когда продюсеры предлагали своих протеже

10.03 / Цымбалюк-Романовская вспомнила, как Джигарханян лишил ее невинности

18.11 / 5 причин посмотреть исторический триллер “Игра теней”: загадочный Тейлор Китч, послевоенный Берлин и не только

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика