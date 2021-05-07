Мнение: “Специальный” режим следствия-для Донбасса и беженцев в РФ.

"Специальный" режим следствия-для Донбасса и беженцев в РФ.

Итак, Украина в очередной раз вносит изменения в законодательство, в частности, в УПК. Цель-особый режим объявления СДР (специального досудебного расследования) для двух категорий лиц:

1. Беженцев, уехавших в РФ

2. Проживающих на Донбассе.

М.Могильницкий,адвокат:

Уже очень скоро нас будут судить по-новому. Готовы, друзья мои?

«Улучшенная» и «дополненная» версия недавно принятого закона о «модернизации» УПК в части проведения специального досудебного расследования появилась на официальном сайте парламента.

Итак, СДР – это расследование, которое проводится без участия подозреваемого. Благодаря новому закону, проводить его будут еще и без ведома фигуранта. Более того, эдакое тайное расследование может обернуться приговором, о котором осужденный узнает лишь по факту. Потом, стало быть, сюрприз будет.

Ранее суд выдавал разрешение на СДР исключительно в случае объявления лица в международный розыск. Теперь же прокурору просто нужно будет доказать, что лицо находится в Российской Федерации или на неподконтрольной территории.

Тут интернет-эксперты непременно ухватятся за словечко «доказать». Если ж, мол, доказать нужно, то это совсем другое дело. Вынужден уважаемых «экспертов» разочаровать: за доказательство сойдут и страница пользователя в соцсетях, на которой тот отметил свое местоположение, и скрин переписки, в которой лицо сообщает, где сейчас находится.

Также в ход пойдут доверенности и соглашения об оказании правовой помощи, если в них указано место заключения. Ну и вишенка на торте – «по информации СБУ». Очень и очень секретной информации СБУ. Ее, как и все перечисленное выше, суд примет за милую душу.

И кого же это коснется? Да кого угодно. Сотни тысяч украинцев работают на территории Российской Федерации, миллионы дончан и крымчан проживают у себя дома. А всех этих людей регулярно проведывают друзья и родственники, которых тоже немало.

Зачем? Ну так с Интерполом у нас как-то неудобно получилось. Не хотят эти бессовестные иностранцы содействовать политически мотивированным преследованиям. Приходится как-то выкручиваться.

Следующий важный момент – информирование. Узнать о подозрении или вызове на допрос человек должен из газеты «Урядовый курьер» или на сайте Офиса генпрокурора.

Чего говорите? Не выписываете «Урядовый курьер»? Вот и зря! Потому что в ближайшем киоске вы его не найдете. Тогда ежедневно заходите на сайт и внимательно читайте раздел объявлений. Сайтами Офиса генпрокурора и судов тоже пренебрегать не стоит. Если, конечно, Россия и неподконтрольные территории вдруг не перекроют доступ к сайтам украинских государственных органов и правительственной газеты.

Можно ли это «счастье» обжаловать? Теоретически – да. Если подадите апелляцию в срок и для вашей защиты не привлекут адвоката-бесплатника, близкого к СБУ. Такой напишет на ваш приговор формальную апелляцию и пиши пропало. Обжаловать приговор повторно – задача нетривиальная.

В большинстве европейских государств действует правило, разрешающее пересмотреть заочный приговор, если того желает осужденный, вернувшийся на Родину. Но в Украине от Европы лишь цены, «рекомендации» и секонд-хенд.

Что же до уголовных составов, по которым возможен заочный приговор, то перечень их весьма обширен. Тут вам и распространение коммунистической символики, и госизмена, и финансирование терроризма. Иными словами, те статьи, по которым у нас чаще дела фабрикуют.

Нетрудно догадаться, что новый закон направлен против бизнес-конкурентов, политических соперников, «неправильных» журналистов и публичных деятелей. Клепать приговоры безо всякого сопротивления и легче, и безопаснее.

В будущем это отзовется новой категорий жалоб в ЕСПЧ. Ведь этот закон противоречит практике Европейского суда по правам человека. Лицо, по мнению этой практики, необходимо уведомить как о факте обвинения, так и о том, в чем конкретно его обвиняют. Ничего общего с отечественной формулировкой «считается уведомленным» все это не имеет.

Теперь президент благословит закон своей подписью, его опубликуют, а уже на следующий день жизнь украинцев заиграет совсем другими красками.

https://ua-katarsis.livejournal.com/924488.html – цинк

По поводу этой чудесной инициативы вспомнилось:

Директива "Мрак/ночь и туман".

7 декабря 1941 года Адольф Гитлер подписал секретную директиву под кодовым названием «Ночь и туман» (Nacht und Nebel). В дальнейшем в немецких документах она упоминалась под обозначением «NN». Подлинное название документа стало известно лишь после Нюрнбергского процесса, которое до этого трактовалось как номер по–порядку. Директива разрешала похищение антинацистских политических активистов на всей территории, оккупированной Германией во время Второй мировой войны. Целью директивы было не столько физическое устранение лиц, неугодных режиму, а через их родственников и знакомых запугать население оккупированных территорий. Исполнение директивы возлагалось на ОКВ и гестапо. Таким образом, в нацисткой Германии появился еще один вид наказания – бесследное исчезновение.

Инструкциями, изданными ОКВ и гестапо предписывалось тайно похищать противников режима, доставлять на территорию Германии и в течении 8 дней проводить над ними суд военным трибуналом. В случае если похищенный не был приговорен к смертной казни, его предписывалось бессрочно содержать в концлагере. При этом извещение родственников о судьбе похищенного категорически запрещалось. Известно, что в период с мая 1943 года по апрель 1944 года в концлагере Эстервеген содержалось 2696 заключенных категории NN. По словам историка Вольфганга Софского, головы узников категории NN (и мужчин, и женщин) были наголо обриты. Они были одеты в тюремную робу с широкими красными полосами. На спинах и на обеих штанинах были нашивки с крестом и буквами NN. Эта категория заключенных, как и другие узники лагеря, также подвергалась принудительному труду, а после истощения или болезни, уничтожалась в газовых камерах.

После выхода директивы к 30 апреля 1944 года 6 639 человек были похищены, около 340 из них были казнены. Известий о казни или смерти родственники также не получали, прощальные письма и завещания не выдавали. Места захоронений не регистрировались. Нацисты даже придумали новый термин для тех, кто «исчез» в соответствии с этой директивой; это были вернебельты — «превратились в туман». Точные данные о количестве похищенных и убитых не известны до сих пор. Всего, по оценкам экспертов было похищено от 7 до 10 тысяч человек, подозреваемых в участии в движении Сопротивления из Франции, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии, что вызывало общественное возмущение в этих странах. Таким образом, положения директивы действовало только в выше перечисленных странах. Касательно других «нецивилизованных» стран, включая и территории оккупированной Восточной Европы, похищение и убийство гражданских лиц было обыденной ежедневной практикой оккупантов, не требующей какого либо правового обоснования.

https://wwii.space/07-12-41-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD/ – цинк

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