Sky News – Twitter заблокировал несколько аккаунтов за репосты с нового сайта Трампа

Компания Twitter заблокировала несколько аккаунтов, которые делали репосты с недавно запущенного сайта Дональда Трампа, пишет Sky News. В соцсети считают, что таким образом бывший президент США пытается обойти бессрочную блокировку его аккаунта после штурма Капитолия, однако представители президента заверяют, что не имеют к этому никакого отношения.



Reuters

Twitter заблокировал несколько аккаунтов, которые создавались для репостов с нового сайта Дональда Трампа, пишет Sky News. В соцсети заявили, что эти аккаунты нарушили правила, помогая бывшему президенту обойти запрет на использование этого микроблога.

Британский телеканал напоминает, что Трампу запретили пользоваться несколькими платформами после того, как его сторонники 6 января попытались захватить Капитолий. Представители Twitter, где у республиканского лидера было 88 миллионов подписчиков, заявили о бессрочной блокировке независимо от того, будет ли Трамп баллотироваться в будущем. В среду Facebook продлил свой запрет, а в компании YouTube рассказали, что вернут экс-главе государства его канал, если риск насилия снизится.

В то же время Дональд Трамп на этой неделе запустил свой собственный веб-сайт, который называется From The Dest Of Donald J Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа»). На нём появляются послания от бывшего президента, которыми его сторонники могут поделиться в соцсетях. В статье отмечается, что пока содержание его постов не удивляет ни сторонников, ни оппонентов: он повторяет ложные утверждения о фальсификации результатов последних президентских выборов, а также критикует республиканцев, которые его не поддержали.

Среди заблокированных в Twitter аккаунтов британский сайт перечислил @DJTDesk, @DJTrumpDesk, @DeskofDJT и @DeskOfTrump1. Представитель микроблога подчеркнул, что компания продолжит принимать «принудительные меры» в отношении аккаунтов, «явным намерением которых является заменить или продвигать контент, связанный с заблокированным аккаунтом». При этом представитель Трампа заявил, что его команда не имеет ничего общего с заблокированными аккаунтами. Один из советников бывшего президента отметил, что тот хочет запустить свою собственную социальную сеть.