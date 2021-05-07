 

СТРАНА – Блинкен назвал визит на Украину «продуктивным времяпрепровождением»

07.05.2021, 19:32, Новости дня
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После завершения официального визита в Киев глава Госдепа США Энтони Блинкен подвёл короткий итог своих встреч и переговоров с высшими официальными лицами Украины. Как передаёт «СТРАНА», госсекретарь в своем Twitter сообщил о «продуктивном времяпрепровождении» и заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.


Reuters

6 мая глава Госдепа США Энтони Блинкен завершил официальный визит в Киев и покинул страну. Как пишет «СТРАНА», практически сразу он подвёл короткий итог своих встреч и переговоров с высшими официальными лицами Украины.

Госсекретарь в своем Twitter сообщил о «продуктивном времяпрепровождении» и заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.

«Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии и в нашей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины», — написал Энтони Блинкен.

Как напоминает издание, в Киеве, госсекретарь США также встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалём, депутатами Верховной рады и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В своих выступлениях он также не исключил, что США могут оказать дополнительную военную помощь Украине. По его словам, Пентагон является «главным партнёром Украины», поэтому США активно изучают, какие вооружения могут предоставить Киеву.



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