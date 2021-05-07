Мнение: Новинка: суббота в Шоколаднице!

Решил для разнообразия – и по случаю наступления дивного месяца мая – провести очередную встречу с (потенциальными) читателями моей “Страны утраченной эмпатии” в неурочный день: не в среду, а в субботу. И не в будни, а в выходной! А что? А почему нет?!

Итак, жду вас, дорогие друзья, кто еще не успел разжиться суперкнигой о психологии совка и всего постсоветского общества. Автор, то есть я, будет ждать вас в кафе “Шоколадница” возле м. Китайгород (это на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда) – с 15 до примерно 17 ч ЗАВТРА, в субботу 08 мая (да-да, и время “приема” тоже другое!). То есть я там сижу с книжками, пью чай, жду вас – и готов поставить автограф на ВАШЕМ экземпляре моего супербестселлера!

Найти меня там легко: сидит здоровый такой мужик в очках, бритый, похож то ли на уголовника, то ли на откинувшегося зека (это я так экзотично постригся), пьет чай, а на столе с ним рядом – стопка книг. Не ошибёсся! Но на всякий случай, если кто потеряется – мой телефон: +7985-741-0098. А можно оформить заказ и по почте: пишите сюда в личку или на емейл [email protected]x.ru. Велкам!