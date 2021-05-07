Сладкие напитки вроде колы и лимонада могут вызвать колоректальный рак у женщин до 50 лет

Американские исследователи установили, какие популярные продукты способны спровоцировать развитие колоректального рака у женщин до 50 лет. Как оказалось, наибольший риск несут в себе сладкие напитки вроде лимонада или колы.

Статистика заболеваемости в последние годы показывает снижение возраста пациентов с опухолями такого вида. Если ранее средним возрастом считались 72 года, то сейчас это 66 года. Более того, все чаще в клиники со злокачественными новообразованиями в толстой кишке или ее придатках обращаются дамы до 50 лет. Сотрудники Сент-луисской Медицинской школы Вашингтонского университета установили влияние сахара на развитие рака кишечника.

Проведя аналитический анализ рациона девушек от 13 до 18 лет, было установлено, что именно такая пищевая привычка провоцирует смертельно опасный недуг. Несмотря на то, что этот тип опухоли встречается у молодых людей достаточно редко, последние тридцать лет именно эта категория становится главными пациентами онкоклиник. Вместе с увеличением порций сахаросодержащих напитков, растут и риски появления новообразований в кишечнике. Причем на 16% повысить риск способны всего 227 граммов колы или лимонада в сутки, далее же вероятность появления летального заболевания вырастает до 32%.

Кроме того, подобные сладкие напитки могут ухудшить метаболизм, что закончится диабетом 2 типа, а также ожирением. Причем под прицелом этого недуга даже дети, которые и являются наиболее частыми потребителями разнообразных лимонадов. Инсулинорезистентность также оказывает негативное влияние на организм, в том числе способствуя образованию раковых опухолей. Из-за этого подростки и молодежь подвергают свою жизнь опасности уже до 50 лет получить онкозаболевание. Вместо перечисленных напитков врачи рекомендуют пить кофе или молоко без подсластителей, которые не влекут за собой таких пагубных последствий.

Источник: live24.ru