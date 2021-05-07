 

Дождь может привести к сильным воспалениям

07.05.2021, 19:20, Разное
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Врач-дерматолог пояснила о неочевидных опасностях обычной прогулки в непогоду. Как оказалось, даже дождь может вызвать сильное воспаление на коже.
Давно известно влияние экологии на человека, причем выражается оно не только в попадании в организм различных веществ из потребляемых овощей и фруктов. Также пагубное влияние тяжелых металлов и других элементов из окружающей среды проявляется даже во время обычной прогулки. Об этом пояснила дерматолог Наталья Яковлева, дав рекомендации по сохранению здоровья. Неочевидный риск представляет собой дождь, поскольку в воде во время осадков открытые участки кожи подвергаются воздействию различных веществ.

Это заканчивается сильным воспалением, которое потом долго приходится лечить. Таким образом, романтические променады в майскую грозу могут закончится визитом в больницу. Такой пагубный эффект появляется в дождевых каплях из-за впитывания ими всех вредных химикалий во время прохождения атмосферы. Среди этих веществ есть огромное количество тяжелых металлов, если волосам они не навредят, то раздражение кожи и воспаление вызовут легко. Особенно если человек попал под ливень в центре мегаполиса, где вследствие пробок в воздух попадает увеличенное количество примесей.

Чтобы избежать осложнений, следует немедленно обратиться к врачу-профессионалу. Ведь не всегда в таких случаях может помочь обычный крем, потому доктор назначит максимально действенные медикаменты. При этом, акцентирует внимание Наталья Яковлева, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и принимать антибиотики или гормоны, в том числе, различных мазях.

Источник: tvzvezda.ru



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