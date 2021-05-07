 

Моргенштерна раскритиковали за военную форму западного образца в новом клипе

07.05.2021, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый клип Моргенштерна в очередной раз раскритиковали в Сети после его попытки обыграть слухи о своем уходе в армию. Поводом для негативной оценки творчества российского артиста стала военная форма западного образца в новом клипе.
Уже через день РФ отмечает День победы в Великой Отечественной войне, многие публичные люди поздравляют соотечественников с этим праздником. Однако эпатажный певец Моргенштерн в преддверии 9 мая опубликовал клип, в котором предстал в провокационном образе. Видеоработа сразу же вызвала шквал критики, что для молодого исполнителя не в новинку.

В ролике Моргенштерн обыграл слухи о его возможном уходе в армию. Причем разговоры о призыве были щедро подпитаны менеджментом селебрити. Так, временно была прекращена продажа билетов на концерты модного певца. Однако теперь артист появился перед фолловерами своего профиля в Instagram и YouTube в военной форме. Однако не в мундире или тельняшке Красной армии или хотя бы российских ВС. Звезда всевозможных хит-парадов РФ облачился в форму, похожеую на НАТОвскую.

Изображение взято с: YouTube
Публикация собрала множество критических отзывов, в которых Моргенштерна стыдили за такой спорный хайп. Ведь, по мнению комментаторов, певец мог бы хотя бы не публиковать подобного рода материал в преддверии праздника Победы. Такое неуважение получило осуждение пользователей Сети, которые обвинили исполнителя в открытом глумлении над армией родной страны и ее историей. Однако никакого ответа своим злопыхателям Моргенштерн пока не дал. Вместо этого он продемонстрировал новый фотоснимок, на котором предстал побритым налысо, в камуфляжных штанах и обнаженным торсом.

Источник: inforeactor.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / Евгений Сатановский обнаружил признаки приближения большой войны между Россией и Западом

02.04 / «Человек дождя» – 5 важных фактов о расстройствах аутистического спектра

28.04 / Украина заминировала дома и дороги в Донбассе

21.12 / Протурецкие боевики открыли огонь по российскому патрулю на шоссе М4 в Сирии

24.09 / Вопреки кризису: российские ритейлеры настроились на инновации

23.11 / Мнение: Страна героев

19.04 / Украинские солдаты скептически относятся к тому, что западные санкции каким-либо образом сдержат российские войска (+видео)

02.01 / Мнение: Новогодняя маска

30.06 / Даша Жукова и Ставрос Ниархос “испекли” торт на день рождения друга

08.10 / Мнение: Крупнейшие компании России, детский труд в СССР и Ленин про олигархию и госкапитализм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика