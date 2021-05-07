Моргенштерна раскритиковали за военную форму западного образца в новом клипе

Новый клип Моргенштерна в очередной раз раскритиковали в Сети после его попытки обыграть слухи о своем уходе в армию. Поводом для негативной оценки творчества российского артиста стала военная форма западного образца в новом клипе.

Уже через день РФ отмечает День победы в Великой Отечественной войне, многие публичные люди поздравляют соотечественников с этим праздником. Однако эпатажный певец Моргенштерн в преддверии 9 мая опубликовал клип, в котором предстал в провокационном образе. Видеоработа сразу же вызвала шквал критики, что для молодого исполнителя не в новинку.

В ролике Моргенштерн обыграл слухи о его возможном уходе в армию. Причем разговоры о призыве были щедро подпитаны менеджментом селебрити. Так, временно была прекращена продажа билетов на концерты модного певца. Однако теперь артист появился перед фолловерами своего профиля в Instagram и YouTube в военной форме. Однако не в мундире или тельняшке Красной армии или хотя бы российских ВС. Звезда всевозможных хит-парадов РФ облачился в форму, похожеую на НАТОвскую.



Изображение взято с: YouTube

Публикация собрала множество критических отзывов, в которых Моргенштерна стыдили за такой спорный хайп. Ведь, по мнению комментаторов, певец мог бы хотя бы не публиковать подобного рода материал в преддверии праздника Победы. Такое неуважение получило осуждение пользователей Сети, которые обвинили исполнителя в открытом глумлении над армией родной страны и ее историей. Однако никакого ответа своим злопыхателям Моргенштерн пока не дал. Вместо этого он продемонстрировал новый фотоснимок, на котором предстал побритым налысо, в камуфляжных штанах и обнаженным торсом.

Источник: inforeactor.ru