 

Зеленский заявил, что вскоре подпишет указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19

07.05.2021, 19:18, Новости дня
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“Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины”, – сказал президент.

Зеленской поблагодарил Пунавалу за то, что первые вакцины против коронавируса, которые получила Украина, были именно производства Serum Institute of India – препарат Covishield (AstraZeneca).

Пунавала заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство вновь разрешит ее экспорт.

Зеленский предложил владельцу Serum Institute of India изучить возможности сотрудничества компании с украинскими партнерами “с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и против COVID-19”.

Контекст:

6 мая глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить Индии кислород для пациентов с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

6 мая в Индии подтвердили 414,2 тыс. новых случаев коронавируса, это рекордный суточный показатель.

Всего в стране коронавирус подтвердили у почти 21,5 млн человек, умерло почти 234 тыс. пациентов, выздоровело – 17,6 млн, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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