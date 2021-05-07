 

Белый дом исправил заявление своего представителя о поддержке США вступления Украины в НАТО

07.05.2021, 19:18, Новости дня
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Аудиотрансляция общения Жан-Пьер со СМИ во время полета в президентском самолете, который направлялся в Луизиану 6 мая, велась на канале Белого дома в YouTube.

Журналисты спросили представительницу Белого дома о позиции президента США Джо Байдена относительно вступления Украины в НАТО.

“Администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить обязательства”, – сказала Жан-Пьер.

У нее уточнили, означает ли это, что США поддерживают вступление Украины в НАТО.

“Да”, – ответила первая заместительница пресс-секретаря и добавила, что для членства в Альянсе страна-аспирант должна выполнить связанные с этим обязательства.

Позже пресс-служба Белого дома в стенограмме зачеркнула первую часть ответа Жан-Пьер. Осталась вторая часть заявления о том, что двери США должны быть открытыми для претендентов.

Скриншот: whitehouse.gov
Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент должен принять около 60 законопроектов, чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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