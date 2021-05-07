Швец: Следует поблагодарить Путина и Шойгу. Кто знает, сколько времени понадобилось бы Байдену, чтобы вспомнить о Киеве, если бы не шухер российских войск

Следует поблагодарить Владимира Владимировича Путина и Сергея Кужугетовича Шойгу за резкую интенсификацию украино-американских отношений. Кто знает, сколько времени понадобилось бы Байдену, чтобы вспомнить о Киеве и сделать сюда звонок, если бы не шухер с массовыми перемещениями российских войск. Когда бы объявился тут Блинкен, да еще в сопровождении Нуланд. А так – все закрутилось и ускорилось.

Будет ли еще второй срок Зеленского, но вот первый полностью пройдет под эгидой Джо Байдена. Если уж на то пошло, и вероятность второго срока в значительной степени зависит от того, как Банковая построит отношения с Белым домом. Поэтому ничуть не удивительно, что Владимир Зеленский выглядел в те моменты, когда телекамеры имели возможность передать его состояние во время контактов с американской делегацией, несколько более взволнованным и менее уверенным в себе, чем обычно. Пожалуй, это была вторая по важности встреча за время его президентских полномочий. Первая была в декабре 2019 года, когда в Париже прошел саммит в нормандском формате, и пришлось демонстрировать свою государственную состоятельность лицом к лицу с Путиным в присутствии Макрона и Меркель. Тогда президент-сюрприз поймал кураж и не посрамил ни себя, ни Родину.

Сейчас было и проще, и сложнее. В Париже Зеленский противостоял Путину, и это обстоятельство задавало рамки роли, которую свежеизбранному президенту Украины предстояло сыграть: не позволить провести себя коварному и опытному врагу. Будто Колобок на рандеву с Лисой. Энтони Блинкен не противник, он вроде по одну сторону с украинским руководством, но и не добрый старый друг, снисходительно склонный прощать милые шалости, и вовсе не равный партнер. Поскольку его роль трудно сходу определить, не очень понятно, как с ним играть. Кто-то писал “ревизор”, но это тоже не точно. Очный контакт все-таки первый, и в большей степени он должен был быть посвящен прощупыванию специфики Зеленского и его окружения, чем разбору их полетов и залетов. Живое общение для матерого дипломата источник бесценной информации, даже при том, что недостатка в сведениях о том, как тут обстоят дела, в Вашингтоне наверняка не испытывают.

То, что Блинкен и Нуланд во время киевских встреч, помимо решения непосредственных функциональных задач, выступали в качестве глаз и ушей Джо Байдена, еще больше осложняло поведение украинского президента. Как бы благожелательно ни был обставлен визит представителей генерального стратегического партнера, это все равно были холодные внимательные смотрины. Все дежурные фильтры, нейтрализующие природное и профессиональное обаяние президента-артиста, были заранее выставлены, все тонкие индикаторы включены, и какой-то убийственно объективный диагноз составлен. Им и будет руководствоваться американский президент, когда придет черед подумать об Украине и запланировать на какое-то будущее личную встречу с Зеленским. Тут кого ни пытайся перед руководителями Госдепа играть, все равно на выходе будет сухая аналитическая выжимка. Неуютно, как на предметном стекле микроскопа.

Без внятной поддержки со стороны США при Трампе и известной непредсказуемости того Белого дома было непросто. Но теперь, когда связи на этом направлении окрепли, легче не станет, потому что и требовательность дяди Сэма в разы возрастет. А какая украинская власть любит требовательность к себе?

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора

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