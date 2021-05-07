 

ВОЗ одобрила еще одну вакцину против коронавируса

07.05.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге 7 мая, его цитирует сайт организации. 

Таким образом ВОЗ расширяет список препаратов, которые могут быть закуплены в рамках глобальной инициативы доступа к вакцинам против коронавируса COVAX, пояснил Гебрейесус. 

Он уточнил, что Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации изучила имеющиеся данные и рекомендует вакцину Sinopharm для людей от 18 лет и старше с графиком введения двух доз.

Контекст:

Вакцина Sinopharm стала шестым препаратом, который одобрила ВОЗ. Ранее организация разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna и два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio и Covishield).

Associated Press отмечает, что в публичном доступе мало информации об эффективности вакцины Sinopharm. Отдельная группа, которая консультирует ВОЗ по вопросам вакцин, заявила о высокой уверенности в том, что препарат эффективен в возрастной группе от 18 до 59 лет, но имеет “низкий уровень доверия” к ее эффективности для людей старше 60. Члены этой группы заявили, что опасения связаны с побочными эффектами, которые возникают у пациентов в возрасте 60+. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Фаучи усомнился в эффективности российской вакцины

12.09 / Названы сроки первого выхода космонавтов в открытый космос из нового модуля МКС

16.11 / Макрон подверг критике Совбез ООН

24.04 / Адвокат рассказал о помолодевшем в колонии Ефремове

12.10 / Особый экземпляр BMW M5 Touring выставили на продажу

27.08 / Ускорить диагностику сердечного приступа может анализ слюны

18.11 / Политолог объяснил значение региональной ротации при назначении врио губернаторов

23.09 / Навальный впервые появился на публике после выписки из больницы

23.12 / Власти США подали в суд на Walmart из-за опиоидного кризиса

19.02 / Маск вновь возглавил список богатейших людей мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика