Президент Армении посетит Москву с частным визитом

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07.05.2021, 19:12, Новости дня
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Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу, сообщила помощница президента Асмик Петросян.

«Саркисян 8-9 мая посетит Москву с частным визитом, 10 мая стартует рабочий визит президента», – цитирует РИА «Новости» Петросян.

При этом она не подтвердила участие Саркисяна в параде Победы, отметив, что участие президента в публичных мероприятиях пока не запланировано. В президентской пресс-службе сообщили, что Саркисян отправится в Москву за свой счет в рамках краткосрочного отпуска.

Ранее Саркисян принял отставку правительства Армении под руководством Никола Пашиняна, который ранее объявил о техническом уходе с должности для проведения внеочередных парламентских выборов.



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