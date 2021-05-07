Президент Армении посетит Москву с частным визитом

Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу, сообщила помощница президента Асмик Петросян.

«Саркисян 8-9 мая посетит Москву с частным визитом, 10 мая стартует рабочий визит президента», – цитирует РИА «Новости» Петросян.

При этом она не подтвердила участие Саркисяна в параде Победы, отметив, что участие президента в публичных мероприятиях пока не запланировано. В президентской пресс-службе сообщили, что Саркисян отправится в Москву за свой счет в рамках краткосрочного отпуска.

Ранее Саркисян принял отставку правительства Армении под руководством Никола Пашиняна, который ранее объявил о техническом уходе с должности для проведения внеочередных парламентских выборов.