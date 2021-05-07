В Воронеже объявили поиск подрядчика для строительства «мега-школы»

В Воронеже приступили к поиску подрядчика на строительство «мега-школы» на 2 860 мест. Проектирование одного из самых больших учебных заведений в РФ шло под личным контролем главы города Вадима Кстенина.

Это будет одна из самых больших школ в РФ – рассчитанная на 2860 мест, она будет возведена на Московском проспекте. Кстенин на апрельском заседании фракции партии «Единая Россия» в городской Думе назвал создание учреждения одной из первоочередных задач муниципалитета, наряду с реконструкцией проспекта Революции и Петровской набережной, парка «Дельфин» и строительством школы в микрорайоне Процессор, сообщается на официальном сайте Воронежа.

Проект на строительство «мега-школы», разработанный институтом «Гипрокоммундортранс», прошел в начале апреля госэкспертизу, после чего была подготовлена документация для проведения торгов.

«Мы приступаем к реализации проекта, подобного которому нет не только в Воронеже, но и в целом в России. Строительство обойдется в 3,449 млрд рублей – такова начальная максимальная цена контракта. Мы бы никогда даже не подумали об объекте такого уровня и масштаба без поддержки правительства области и федерального центра. Благодаря нацпроекту «Образование» и наличию механизма софинансирования из вышестоящих бюджетов, строительство «мега-школы» стало возможным. В этом году мы его начнем. Уверен, что при достойном подрядчике это будет не просто школа, а «школа будущего», которая станет нашей гордостью и примером для других городов», – подчеркнул мэр.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что строительство этой школы – еще один шаг в проводимой государством социальной политике. «Забота о нашем общем будущем невозможна без повышения качества образования, которое постоянно находится в центре внимания президента страны. Проект школы соответствует самым строгим требованиям к современной образовательной организации, реализующей не только программу общего среднего образования, но и дающей возможность углубленного и индивидуального обучения, организации внеурочной деятельности и дополнительных занятий по разным направлениям», – отметил он.

7 мая объявлены торги, по итогам которых будет определена подрядная организация. Заявки потенциальные участники смогут подавать до 1 июня, победителя планируется определить до 10 июня. Подрядчику предстоит возвести здание с переменной этажностью в 2-4 этажа.

«Для нас это новый опыт и очень сложная задача. Примеров такой вместимости и такого объема строительства при создании общеобразовательного учреждения еще не было. Пятно застройки основного здания составит более 21 тысячи квадратных метров, а его площадь в итоге будет почти 60 тысяч квадратных метров. В «мегашколе» будет 110 классов, 2860 детей, обучающихся в одну смену, в учреждении с ними будут работать 220 педагогов», – рассказал Кстенин.

Проектом будущей школы предусмотрено создание доступной среды для воспитанников, чьи возможности ограничены. И здесь им будут созданы условия для полноценного развития. Так, помимо обычных двух спортивных залов предусмотрено и помещение для занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Безусловно, будут созданы и пандусы, и иные технические приспособления для свободного передвижения маломобильных учащихся.

В образовательном центре предстоит организовать обособленные учебные блоки по направлениям: «Наука», «Общество», «Техника и IT», «Искусство», «Спорт» и т.д.

Так, в составе блока художественного образования, который расположится на втором этаже школьного здания, будут оборудованы художественная мастерская, студии хореографии, прикладного искусства, скульптуры, помещение для обжига. Здесь же, на втором этаже, расположится студия школьного телевидения, а на четвертом – помещение планетария и астрономическая башня.

«Будет построен единый блок помещений для программирования с зонами моделирования виртуальной реальности и нейротехнологий, робототехники. Здесь создадим комплекс мастерских с зонами аддитивных технологий, электроники, автоматической сборки и помещением обработки. Это очень перспективные и интересные направления, за которыми будущее», – подчеркнул мэр.

Пришкольная территория спроектирована с учетом функционального назначения каждой зоны для детей разного возраста. Она включает площадки и для тихого отдыха, и для подвижных игр. Появится место для катания на скейтах и роликах, круговая велодорожка с резиновым покрытием, где зимой дети смогут покататься на лыжах. Предусмотрена и учебно-опытная зона с селекционным участком для полевых и овощных культур и теплицами.

«У школы будут абсолютно уникальные для нашего города локации – большая площадка для летательных аппаратов и квадрокоптеров, которая станет базой для практического освоения робототехники вместе с водоемом для испытания плавающих механизмов в разных условиях. Еще один водоем будет биологическим, заселенным рыбками и растениями – для наблюдений и опытов», – поделился Кстенин.

Учреждение получит мощную физкультурную зону с футбольным полем, круговой и прямой беговыми дорожками, площадкой для спортивных игр (волейбол, баскетбол), секторами для метания мяча и прыжковым, универсальными площадками для общефизической подготовки, а также для сдачи ГТО. Все будут оснащены современным и безопасным спортивным оборудованием. Территорию комплексно благоустроят.

«Надеюсь, что на торги выйдет надежный, мощный и ответственный подрядчик. Эта школа – не только здание, его стены, перекрытия, не только отделка, оборудование и благоустройство, а еще и создание масштабного и сложного комплекса инженерных коммуникаций и мощностей, обеспечивающих его функционирование, систем безопасности, организации питания учащихся и так далее. Очень непростой в реализации проект, поэтому я буду лично контролировать ход и качество работ», – подытожил глава Воронежа.