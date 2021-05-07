 

Байден выразил уверенность в организации встречи с Путиным

07.05.2021, 19:12, Новости дня
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Американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США.

В Белом доме президента спросили о возможной встрече с Путиным в июне. «Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», – цитирует ТАСС Байдена.

Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один».

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным пока нет. 

«По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – сказал представитель Кремля.

Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.

Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу РФ и США.



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