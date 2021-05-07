 

Гордон о причинах изменения отношения украинцев к Лукашенко: Показал звериный оскал

07.05.2021, 19:08, Разное
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Многие упрекали украинского журналиста Дмитрия Гордона в том, что он не задавал острых вопросов президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время интервью. Более того, ряд экспертов увидели в диалоге, о котором идет речь, пропаганду режима перед выборами.

В огород Гордона с новой силой полетели камни после того, как белорусских протестующих стали избивать дубинками в августе 2020 года. Журналист был вынужден отвечать на многочисленные нападки, объясняя, что он изменил отношение к белорусскому лидеру.

Рухнул рейтинг Лукашенко и среди всех жителей Незалежной. В эфире радиостанции “Эхо Москвы” Гордон сообщил, что Батька уже не пользуется на Украине той популярностью, которая была у него ранее.

Журналист объяснил, что, допустив вопиющую жестокость на улицах белорусских городов, Лукашенко совершил фатальную ошибку. Прозвище Батька подразумевает то, что носитель имени должен заботиться о своем народе, а не подвергать его пыткам в извращенной форме, подчеркнул Дмитрий.

Гордон убежден, что Лукашенко показал свой звериный оскал, после чего образ хозяйственника разрушился окончательно. “За это не любят”, — цитируют журналиста СМИ.



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