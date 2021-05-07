 

Мнение: Генерал без миллиардов

07.05.2021, 18:48, Разное
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В то время когда вся страна отдыхает, суды продолжают работать. Вчера в подмосковной Власихе апелляционный военный суд оставил в силе решение гарнизонного суда о продлении до 6 августа ареста бывшего начальника войск связи Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова (подробности можно прочитать здесь).

Арсланова арестовали 7 февраля 2020 года. Тогда же следствие раструбило на всю страну, что генерал украл 6,7 млрд рублей из 18 млрд, выделенных на закупку для армии более 60 тыс. портативных радиостанций 6-го поколения «Азарт».

Расследование о хищении 6,7 млрд рублей продолжается уже восьмой год, с 2013 года, когда и было возбуждено дело. За это время оперативникам ФСБ и следователям СКР так и не удалось собрать доказательств причастности к хищению Халила Арсланова. Да и откуда им появиться, если начальником войск Вооруженных сил России Арсланов был назначен в декабре 2013 года, уже после возбуждения уголовного дела. Он не участвовал в переговорах и обсуждении условий контракта, не участвовал и в приемке опытных образцов техники. В его новые, возникшие в 2013 году, должностные обязанности входило только распределение радиостанций по воинским частям и подразделениям и организация обучения личного состава. К слову, доказательств самого события преступления тоже до сих пор нет.

27 апреля Арсланову предъявили обвинение в окончательной редакции. И в нем нет обвинения о хищении 6,7 млрд. А есть два совершенно мутных эпизода. К примеру, о взятке в 12 млн рублей. Еще в сентябре прошлого года стала известна версия следствия, по которой Арсланов и подельники украли 6,7 млрд, а в 2016 году  Арсланов потребовал и взятку в 12 млн от директора завода, у которого и украли несколько миллиардов из тех самых 6,7… Директор завода  Арсланову взятку не вручал. Но вспомнил, что четыремя годами ранее передал вязтку посреднику, который и обещал  занести деньги генералу….

В общем, какой-то сюр…

На снимке: 2000 год. 36-летний командир бригады связи ЗабВО, полковник Арсланов в отпуске в родной деревне Елховое Озеро Ульяновской области, с мамой, сыном Арсланом и племянником Азатом. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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