Друзья России оптом

Иностранцев завозят в Россию чартерными рейсами для демонстрации международного признания. Быстро, недорого, анонимно.

Летом 2020 года в Россию прибыл десант из представителей международной общественности для «наблюдения» за голосованием по поправкам в Конституцию. «Новая газета» при содействии центра «Досье» установила персональный состав достойных иностранных деятелей. И выяснила, что пресловутое «наблюдение» — спектакль, срежиссированный поминутно.

Ранним утром 3 июля 2020 года пассажиры из VIP-зала московского аэропорта Внуково прошли на посадку в ожидавший их Airbus A321 «Уральских авиалиний». Рейс был чартерный, пункт назначения — Минск. Несмотря на то что вместимость подобных авиалайнеров не менее 180 человек, самолет взлетел с 60 пассажирами на борту.

Этих 60 человек десятью днями ранее, также чартерными рейсами, завезли оптом из Минска в Москву. Кто-то назначил их «международными экспертами», способными оценить ход голосования по поправкам в российскую Конституцию. Демократичность, технологичность, открытость и честность российской избирательной системы вызвала у «экспертов» восторг.

На участке во время голосвания за поправки в Конституцию. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Международная общественность в восхищении

Поправки в Конституцию РФ были внесены по результатам «голосования», которое проходило с 21 июня по 1 июля 2020 года. Это и не выборы, и не референдум, а нечто не предусмотренное законом, но всенародное. Раз не предусмотренное, то и организовать наблюдение в соответствии с законом было невозможно при отсутствии такового. Однако без международной оценки безупречности сего процесса не обошлось.

Общественная палата организовала некие мероприятия с участием международных представителей. Раз их нельзя назвать «наблюдателями», назвали «экспертами». В эфирах федеральных и местных телеканалов эксперты, среди которых — действующие и отставные политики и чиновники, журналисты, бизнесмены и даже непонятно как затесавшийся в компанию «экспертов» психотерапевт выразили единодушное мнение: все прошло здорово, на высоком уровне, без нарушений, а если и с нарушениями, то с незначительными, которые никакого влияния на волеизъявление голосующих не оказали и оказать не могли. «Экспертов», согласно информации Общественной палаты, всего было около 60 человек, и мы не смогли найти ни в прессе, ни в социальных сетях ни одного замечания ни от одного из них. Только восхищение блестяще организованным «конституционным» процессом.

На несколько простых вопросов ответа не было.

Во-первых, где можно ознакомиться с полным списком «экспертов», представлявших «международное сообщество»?

Во-вторых, кто и как этот список формировал?

И в-третьих, кто за это платил? Кто покупал «экспертам» билеты на самолеты и поезда, кто оплачивал отели, кто заказывал завтраки, обеды и ужины, обеспечивал досуг?

Часть ответов «Новая газета» смогла узнать.

Общественная палата в глухой защите

С самого начала иностранное наблюдение за голосованием было чем-то непонятным. Центризбирком их не приглашал, так как «это не предусмотрено законодательством». Иностранцев привезла Общественная палата (ОП), причем ее представители подчеркивали, что правильно называть их следует не «наблюдателями», а «экспертами».

В июле 2020 года руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю на участках Максим Григорьев, отвечая на вопрос корреспондента «Би-би-си», не смог назвать точное количество иностранных экспертов и не ответил на вопрос о том, кто оплачивал их расходы. Господин Григорьев сослался на участие неназванных общественных организаций и предложил обратиться с этим вопросом после голосования.

Полагая, что прошло уже достаточно времени, чтобы Общественная палата успела разобраться с количеством экспертов и с финансированием их поездок, «Новая газета» обратилась с теми же вопросами к секретарю ОП Людмиле Михеевой, попросив также уточнить, кто формировал список приглашенных.

Судя по ответу, подписанному председателем Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым, список составляли все кому не лень и никто конкретно:

ЦИТАТА

Из ответа Общественной палаты на запрос «Новой газеты»

«Предложения по участию иностранных гостей в процедуре экспертной оценки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации поступали от непосредственно желающих, а также от различных общественных объединений и некоммерческих организаций».

Ни одной общественной организации или НКО, якобы участвовавших в формировании списка, и ни одного конкретного должностного лица не указано, несмотря на повторный запрос «Новой».

Дезинфекция рук в аэропорту «Внуково», лето 2020 года. Фото: РИА Новости

По сообщению пресс-службы ОП, «всего поступили предложения по 185 экспертам из 66 стран, им были направлены соответствующие приглашения», «свыше 50 [экспертов] нашли возможность посетить Россию в период проведения общероссийского голосования, приняв участие в процедуре оценки проведения общероссийского голосования».

Что касается финансирования мероприятия с участием иностранцев:

Ответ Общественной палаты:

«Вопрос финансирования приезда экспертов в Общественной палате Российской Федерации не обсуждался, никаких расходов по приезду экспертов в Россию Общественная палата РФ не несла».

Предоставить поименный список экспертов в ОП также отказались. Сначала пресс-служба сослалась почему-то на отсутствие полномочий по распространению персональных данных. После того как в повторном запросе мы заметили, что персональные данные иностранцев, которые в качестве международных представителей, то есть публичных персон, открыто и под своими именами наблюдали за публичным мероприятием, которым является всенародное голосование, никакую охраняемую законом тайну составлять не может, а, напротив, представляют общественно значимую информацию, список опять-таки представлен не был:

Ответ Общественной палаты

«Прибывшие иностранные эксперты публично и открыто взаимодействовали со всеми обратившимися к ним представителями СМИ, их фамилии и имена цитировались в прессе» (Так в ответе. — Ред.).

Раз в Общественной палате не могут скопировать список и прислать его в газету (что заняло бы несколько минут), мы нашли его сами.

Вот этот список. Обнаружить его нам помогли расследователи из центра «Досье» и, как это ни странно, парламент Евросоюза.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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