 

France 3 – на Великой Китайской стене столпотворение — внутренний туризм бьёт рекорды

07.05.2021, 18:38, Новости дня
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Неделя каникул в Китае побила все туристические рекорды допандемийного времени: жители страны вернулись к нормальной жизни и спешат насладиться родными красотами. Так, входные билеты на Великую Китайскую стену уже раскупили — здесь огромные толпы народу, однако, в отличие от остального мира, масочный режим в КНР больше не является обязательным, передаёт France 3.

На Великой Китайской стене 7:30 утра. В этот период праздников 1 мая здесь уже много посетителей. Но перед тем, как подняться на руины Имперского Китая, приходится выстоять долгие часы в очередях. Ношение маски не является обязательными, но рекомендуется.

Наверху социальная дистанция полностью забыта: люди идут плечом к плечу, как будто в эту страну, практически избавившуюся от COVID-19, вернулась нормальная жизнь.

КИТАЕЦ-1: Все входные билеты на Великую стену на ближайшие пять дней проданы. Это невероятно!

За €6 можно прогуляться по этому парку, который пережил нападения варваров и пандемию.

КИТАЯНКА-1: Вы знаете, в Китае мы в безопасности. Посмотрите на всех этих людей вокруг: эпидемия прошла, она в прошлом.

КИТАЯНКА-2: В прошлом году мы все сидели по домам взаперти, мы не выходили на улицу.

Мао (Цзэдун. — ИноТВ) говорил, что тот, кто не поднимался на стену, не является героем. На этом отрезке стены в 7 км сегодня появилось по крайней мере 30 тысяч новых героев. Спустя больше года после начала эпидемии китайцы живут словно в пузыре без коронавируса и решительно настроены этим воспользоваться.

КИТАЯНКА-3: Только посмотрите, что происходит в других странах. Пандемия по-прежнему распространяется везде в мире, в то время как мы все здесь, и даже не нужно носить маску.

КИТАЕЦ-2: Эпидемия по-прежнему распространяется во многих странах. Ради нашего здоровья лучше оставаться в Китае.

КИТАЯНКА-4: Столько всего можно посмотреть! Места, где я ни разу не была.

Китайским властям есть, чему радоваться: они хотят активизировать потребление и внутренний туризм. В этом они полагаются на 265 миллионов поездок во время этой праздничной недели.

АРНО МИГЕ, корреспондент французского телевидения в Китае: Эти каникулы в Китае, которые заканчиваются в среду, уже побили все рекорды: число путешествий на поезде, в самолёте, бронирований в гостиницах или посещений туристических мест, как это, уже превысило цифры за 2018 год — год до пандемии.

Дата выхода в эфир 04 мая 2021 года. 



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