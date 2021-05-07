 

WSJ – эпицентр пандемии сместился в более бедные страны

07.05.2021, 18:38, Новости дня
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Хотя в западных странах, где ещё недавно бушевал COVID-19, коронавирус отступает, однако борьба с ним ещё далека от завершения, пишет The Wall Street Journal. В настоящий момент эпицентр пандемии сместился в сторону Азии, Латинской Америки и Африки, т.е. в сторону стран с низким и средним доходом.


Reuters

На Западе коронавирус отступает, но борьба с пандемией ещё далека от завершения, пишет The Wall Street Journal.

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 решительно сместился в сторону стран с низким и средним уровнем доходов. Это уже привело к таким масштабам заболеваемости и смертности, что, согласно наметившимся тенденциям, мировые потери от коронавируса могут быстро превысить показатели 2020-го года, когда от болезни умерло 1,8 миллионов человек.

Согласно официальным подсчётам Оксфордского университета, в этом году во всем мире было зарегистрировано уже более 1,4 миллиона летальных случаев COVID-19. Произошло это из-за активного распространения болезни в Латинской Америке и некоторых регионах Азии.

С учётом того, что ежедневно в мире регистрируется примерно 13 тыс. смертей от коронавируса, то число жертв пандемии в этому году, похоже, уже в ближайшие недели превысит показатель за весь 2020-й год. При этом, по словам экспертов по болезням, неравномерные официальные данные по количеству заражений и смертей означают, что все эти цифры почти наверняка занижены.

Индия продолжает устанавливать мировые рекорды по количеству новых случаев, а больницы во многих её регионах уже переполнены. По данным индийских властей, в четверг второй раз за неделю в стране было зарегистрировано более 400 тыс. новых случаев за сутки, в результате чего их общее количество превысило 21 миллион.

От Непала и Ирана до Уругвая и Аргентины системы здравоохранения проседают под давлением пандемии, поскольку приток пациентов захлестнул больницы, что лишь увеличивает смертность от этой болезни.

Некоторые страны испытывают нехватку кислорода, а отделения интенсивной терапии переполнены. Крематории работают на полную мощность. Новые варианты вируса распространяются быстрее, чем перегруженные работой лаборатории могут их отследить.

«Это походит на войну», — заявил министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас.

В начале года эпицентром «шторма COVID-19» были Европа и Северная Америка. На них приходилось 72% ежедневных случаев заболевания в мире и 73% ежедневных смертей. Тогда богатые страны страдали от зимнего прироста. Сейчас на эти регионы приходится 22% ежедневных случаев заболевания и 28% смертей, а на Латинскую Америку, Азию и Африку в совокупности приходится 78% ежедневных случаев и 72% смертей.

Подобному изменению ситуации в основном поспособствовала массовая вакцинация. США и некоторые страны Европы теперь с нетерпением ждут экономического возрождения и лета, более или менее свободного от обременительных ограничений в сфере общественного здравоохранения, поскольку вакцины защищают всё большее число людей от инфекций и болезней.

Однако этот сдвиг может быть непостоянным: вирус с момента своего появления протекал непредсказуемо. Варианты вируса, способного миновать защиту вакцин, вполне могут распространиться на Запад, отмечает The Wall Street Journal.



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