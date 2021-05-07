Американцы выпустили на свободу генетически модифицированных комаров

Специалисты по биоинженерии из американской компании Oxitec создали целый рой генетически модифицированных комаров, которых в качестве научного эксперимента выпустили на острове Флорида-Кис.

Насекомых вырастили в лаборатории, пытаясь закодировать в их организмах единственную функцию – подавить существующую популяцию комаров, распространяющих болезнетворные бактерии.

Для американских ученых это уже не первый опыт, отмечают эксперты. Ранее они уже выпускали подобные организмы на территории Бразилии, Панамы, а также в Малайзии и на Каймановых островах. Результаты были успешными. До 90% опасных насекомых там гибли, что устраняло риски распространения инфекционных заболеваний.