 

В Китае найдены останки неизвестного науке динозавра

07.05.2021, 18:32, Новости дня
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Уникальная находка палеонтологов в провинции Юньнань, которая расположена на юго-западе КНР, дополнит список древних рептилий Юрского периода. Там во время раскопок были обнаружены останки динозавра.

Исследования костей позволило установить, что они принадлежать к ранее неизвестному виду. Динозавр, по предварительным данным, жил 150-200 миллионов лет назад.

Также стало известно, что длина тела данной особи составляла примерно один метр 70 сантиметров. Скорее всего, рептилия была травоядной, утверждают ученые. Хотя данная информация еще требует подтверждения, которое исследователи наверняка получат после более детального изучения останков. Древнее существо отнесли к группе завроподов.



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