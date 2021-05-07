Потап рассказал, как и где планирует отпраздновать 40-летие

“Как буду праздновать день рождения? В кругу семьи, очень скромно у себя дома. Я ничего не заказывал друзьям. В последнее время начал собирать коллекцию украинских произведений искусства – какой-то кувшин, картину или скульптурку с удовольствием приму в знак уважения” – признался артист.

Контекст:

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию, а также получил второе высшее образование в Киевском национальном политехническом университете, став магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

В январе 2021 года Потап заявил, что в год своего 40-летия намерен презентовать свой сольный альбом.

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