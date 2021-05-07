 

Шахтерам перечислили более 237 млн грн задолженности по зарплате – Минэнерго

07.05.2021, 18:24, Новости дня
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“Минэнерго обратилось в Министерство финансов по поводу внесения изменений в помесячную роспись ассигнований общего фонда Государственного бюджета Украины на 2021 год путем приближения бюджетных ассигнований по программе “Реструктуризация угольной отрасли” на апрель в объеме 836, 5 млн грн с октября – декабря 2021 года”, – отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/4045621858827393

Контекст:

Нардеп от партии “Наш край” Сергей Вельможный 29 апреля  2021 года заявил, что шахтеры в Украине уже полгода не получали денег за свою работу.

По информации “Нашего края”, на конец апреля долг по зарплатам перед горняками государственных шахт Луганской, Донецкой и Львовской областей достиг 1,4 млрд грн.

В Луганской области на шахте “Горская” 5 мая 14 шахтеров начали забастовку. Они не поднимаются на поверхность и требуют выплатить долги по зарплате, сообщили в местной полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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