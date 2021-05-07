 

“Он такой трушный и родной”. Клопотенко рассказал, как испечь ржаной хлеб

07.05.2021, 18:24, Новости дня
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“Он какой-то такой трушный и родной. Вы должны это сделать. Соединяете 250 граммов пшеничной муки со 100 граммами ржаной. С одной стороны миски бросаете 12 граммов раскрошенных живых дрожжей, с другой – по одной чайной ложке соли и сахара. Добавляете 250 мл теплой воды и две столовые ложки подсолнечного масла. Если хотите, можете еще фигануть семечек, это усилит вкус. Замесите тесто так, чтобы оно стало гладким и эластичным. На эо вам надо минут 10”, – описал процесс кулинарный эксперт.

Из получившегося теста необходимо сформировать шарик и оставить его на 50 минут в миске, накрыв полотенцем.

“Когда этот малый увеличится в два–три раза, вымесите его руками, сформируйте хлебец, переложите на противень с пергаментом и накройте полотенцем. Дайте ему еще 30 минут спокойно подышать. Затем выпекайте 40 минут при 180 °С”, – подытожил Клопотенко.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Весной 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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