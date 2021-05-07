Ялтинский экономический форум запланирован на ноябрь

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в текущем году осенью, с 4 по 6 ноября, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий оргкомитет ЯМЭФ.

«В этом году Ялтинский форум пройдет с 4 по 6 ноября. Такое решение приняли в ходе рабочей поездки в Крым. В 2020 году нам пришлось отменить форум, но в этом году мы готовы провести его, конечно, с соблюдением всех мер безопасности», – написал вице-премьер в Instagram.

Форум в 2020 году должен был пройти традиционно весной – в апреле, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отложили на неопределенный срок.