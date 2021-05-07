ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка
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Украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«Под огнем ВСУ – дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал в Telegram-канале Кулемзин.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.
Народная милиция ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.
Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.
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