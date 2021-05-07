ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка

Украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

«Под огнем ВСУ – дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал в Telegram-канале Кулемзин.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.

Народная милиция ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.

Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.