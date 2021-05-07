 

Молодогвардейцы напомнили иностранным политикам правду о ВОВ

07.05.2021, 18:14, Разное
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Также молодогвардейцы направили экземпляры книги президенту Польши Анджею Дуде, премьер-министру Матеушу Моравецкому, главе Пентагона Ллойду Остину, президенту Латвии Эгилсу Левитсу и другим политикам.

Книги подписали ветераны со всей России. Среди них – военный летчик, Герой Советского Союза Василий Решетников.

“С неимоверным трудом мое поколение прошло через то время и отстояло нашу страну. Люди должны это знать, помнить и чтить память тех, благодаря кому мы можем находиться здесь», – сказал Василий Васильевич.

Попыткам исказить историю можно противостоять только аргументированной правдой, отметил глава координационного совета “Молодой Гвардии Единой России” Денис Давыдов. По его словам, активисты МГЕР собирали истории ветеранов на протяжении шести лет.

“Наша обязанность и право – хранить и защищать историческую правду от бессовестного вранья и искажения действительности», – поделился Давыдов.

Работа над книгой «Дневник Ветерана. Непридуманная история войны» началась в 2015 году. Молодогвардейцы собрали более 500 историй участников ВОВ, из них 70 вошли в книгу.

Позже МГЕР издала еще два сборника. Они посвящены блокаде Ленинграда и битве на Курской дуге.



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