Как научиться смеяться над собой: 5 советов стендап-комика Ирины Приходько

В наше время можно обидеть кого-то даже неосознанно. Высокий порог чувствительности или что-то другое тому виной, но почти любая неосторожная фраза или шутка может восприниматься как оскорбление. К тому же жизненные обстоятельства могут давить так, что становится совершенно не до смеха. Как всегда быть готовым к юмору в свой адрес? Как посмотреть на негативную ситуацию с юмором? Как научиться смеяться над собой? На все эти вопросы HELLO.RU ответила Ирина Приходько, стендап-комик и участница шоу “Прожарка”, новый сезон которого стартовал 4 мая на телеканале ТНТ4.

Прокачайте свою самоиронию

Самоирония – это очень полезно, и, конечно, этот навык можно развить. Вряд ли с рождения нам дано большинство качеств, которыми мы обладаем – мы их вырабатываем с возрастом. Чтобы не обижаться, наверное, надо подумать о том, что вы не идеальны, и никто не идеален. Поэтому нет ничего плохого в том, что вы такой. Нужно понять, что у всех есть свои недостатки. Жить с ними нормально и даже хорошо, потому что все мы – живые люди. Надо понимать, что практически никто не хочет вас обидеть или оскорбить намеренно. Если вы услышали в свой адрес какой-то обидный комментарий, будь то в шутку или всерьез, и даже если вы понимаете, что обидчик хотел вас задеть, на самом деле он не вас хотел обидеть, а себя таким образом возвысить. Поэтому зачем на это обижаться? Каждый человек должен понимать, кто он есть на самом деле.

Контролируйте чувство обиды

Если вас кто-то оскорбил, то обидчику, скорее всего, все равно на вас и ваши чувства. Обиду генерирует сам человек, либо позволяя себе проявлять это чувство, либо нет. Нужно понять, что ситуация все равно под вашим контролем: что бы вам не сказали, чувство той самой обиды исходи изнутри, и оно вас “съедает”. Это очень неприятно, поэтому нужно научиться блокировать в себе обиду. Например, как можно обижаться в “Прожарке”? Я точно знаю, что это все юмор, и эти люди не хотят меня обидеть. Более того, эти шутки никак не связаны с реальностью, и они очень смешные.

Не бойтесь говорить и слушать о себе

Чтобы научиться смеяться над собой, важно какие-то вещи проговаривать. Я чаще оказываюсь в роли того, кто говорит, потому что я комик, но абсолютно готова и к противоположному раскладу. Если я сама буду встречаться с комиком, а он будет про меня шутить, думаю, что мне это будет нравиться, как это нравилось, например, моему бывшему. А если я ему еще и шутку “добью”, то это – особенная радость. Если я стала музой, а потом еще и помогла ему сделать что-то смешное, то это клево, и я буду радоваться. Так что в таком случае юмор в мой адрес, наверное, нисколько не будет меня обижать.

Например, если в вашей личной жизни произошло что-то смешное, и это можно обратить в очень крутую шутку, я бы пожертвовала интимностью. Причем не важно, я это говорю или про меня – над этим всегда можно посмеяться. А комики этим еще и зарабатывают! Один из стендаперов в интервью рассказывал, что жена обижалась на него из-за того, что он говорит про семейный быт, а он ей ответил: “На нашем предыдущем скандале я заработал вот столько, как тебе такие цифры?” Жена ответила: “Ну тогда все рассказывай, и вот про это еще, пожалуйста, не забудь”.

Раскрепоститесь и будьте проще

Я бы мечтала быть на месте звездного гостя “Прожарки”, на которого пишут шутки. Мне нравится формат, и для меня это не хейт-шоу, а праздник. Я не вижу в этом ненависти и злобы, ведь нет цели унизить, мы же восхваляем звезду. Это так круто! Нужно быть готовым к такому формату и понимать, что комик не может перегнуть, ведь все проходит проверку и редактуру, то есть априори нет слишком жестких шуток. Иными словами, ко всему, что говорят про вас, нужно относиться проще.

Рекомендовала бы посмотреть вам хотя бы один выпуск аналогичного западного хейт-шоу. Там есть действительно жесткие вещи, на которые можно было бы обидеться, и в зале они вызывают бурную реакцию. Но там никто не обижается, все проще воспринимают подобные реплики. Это и круто! Думаю, что мы должны взять и все вместе раскрепоститься, тогда, может, мы сможем поймать это настроение.

Превращайте боль в юмор

Для комика сцена и комедия – своего рода терапия. Жизнь может сделать плохо мне, но она никогда не может сделать плохо моим шуткам. Чем хуже ситуация в моей жизни, тем смешнее ее можно обработать. Сначала это тяжело и грустно, но, когда доводишь до шуток, становится легче. Поэтому мой совет – научитесь шутить про то, что вызывает боль. И тогда станет хотя бы немного легче.