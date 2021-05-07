При помощи лазера из вакуума извлечены частицы антиматерии

Эксперимент провели ученые из Южной Кореи. Они из вакуума извлекли частицы антиматерии, используя при этом мощный лазерный луч. В результате научной работы были опубликованы в журнале Optica.

Как поясняют специалисты в области квантовой электроники, ранее такая возможность предполагалась лишь на теоретическом уровне. Получить антиматерию на практике пытались многие. Известно было также, что эффективным инструментом для этого должен стать луч лазера.

Но проблема была в подборе необходимой мощности, поясняют ученые. После прорыва, обеспеченного корейскими учеными, наука может продвинуться далеко вперед. Перспективы весьма заманчивы: от изобретения новых двигателей до решения проблем раковых опухолей.