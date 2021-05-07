Медики связали усталость с пищевой непереносимостью

Медики считают, что усталость у человека может появляться в результате пищевой непереносимости. Зачастую это состояние развивается из-за недостатка сна.

Чтобы справиться с пищевой чувствительностью, тело использует накопленные запасы энергии. В итоге это приводит к усталости и слабости. Данные симптомы могут свидетельствовать о стрессе, вызванном иными более типичными признаками. В качестве них выступают мигрень, судороги, синдром раздраженного кишечника.

Состояние усталости появляется из-за того, что организму трудно усвоить ряд питательных веществ и антиоксидантов, которые поступают с едой. В результате падает уровень энергии, и у человека пропадают силы.

Врачи назвали шесть основных признаков того, что усталость связана с пищевой непереносимостью. Речь идет о головокружении, головных болях, сонливости, диарее, кожной сыпи, дискомфортных ощущениях в животе.

Источник: www.express.co.uk