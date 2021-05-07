Wizz Air открывает четыре новых рейса из Львова
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Авиакомпания уже запустила продажу билетов на следующие направления:
Варшава (Польша) – рейсы с 11 июня, по понедельникам, средам и пятницам;
Неаполь (Италия) – рейсы с 12 июня, по вторникам и субботам;
Мемминген (Германия) – рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям;
Познань (Польша) – рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям.
Стоимость билетов эконом-класса – от €14,99 в одну сторону.
https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/posts/4237039753019381
Контекст:
Wizz Air работает в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья, Харькова, а также в аэропорту Киев. В столице Украины и во Львове находятся базы венгерского лоукостера с самолетами и украинскими экипажами.
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