 

Wizz Air открывает четыре новых рейса из Львова

07.05.2021, 17:30, Новости дня
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Авиакомпания уже запустила продажу билетов на следующие направления:

Варшава (Польша) – рейсы с 11 июня, по понедельникам, средам и пятницам;
Неаполь (Италия) – рейсы с 12 июня, по вторникам и субботам;
Мемминген (Германия) – рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям;
Познань (Польша) – рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билетов эконом-класса – от €14,99 в одну сторону.

https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/posts/4237039753019381

Контекст:

Wizz Air работает в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья, Харькова, а также в аэропорту Киев. В столице Украины и во Львове находятся базы венгерского лоукостера с самолетами и украинскими экипажами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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