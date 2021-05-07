Wizz Air открывает четыре новых рейса из Львова

Авиакомпания уже запустила продажу билетов на следующие направления:

Варшава (Польша) – рейсы с 11 июня, по понедельникам, средам и пятницам;

Неаполь (Италия) – рейсы с 12 июня, по вторникам и субботам;

Мемминген (Германия) – рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям;

Познань (Польша) – рейсы с 13 июня, по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билетов эконом-класса – от €14,99 в одну сторону.

https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/posts/4237039753019381

Контекст:

Wizz Air работает в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья, Харькова, а также в аэропорту Киев. В столице Украины и во Львове находятся базы венгерского лоукостера с самолетами и украинскими экипажами.

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