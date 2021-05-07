9 мая в Украине отмечают День матери. Что известно об этом празднике. Главное

Что за праздник?

В Украине ежегодно во второе воскресенье мая отмечают День матери.

Праздник был введен в мае 1999 года указом тогдашнего президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по делам семьи и молодежи, международной организации “Женское общество”, Союза женщин Украины и общественной организации “Союз украинок”. Текст указа размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В этом году День матери выпал на воскресенье, 9 мая.

Это международный праздник, но в разных странах мира День материи приходится на разные даты. В большинстве стран – США, Канада, Австралия, Италия, Индия, Мексика и так далее – его, как и в Украине, отмечают во второе воскресенье мая. В Норвегии, например, этот день отмечают во второе воскресенье февраля, в Грузии – 3 марта, в Армении – 7 апреля, в Беларуси – 14 октября.

В Болгарии, Азербайджане, Армении, Молдове и ряде других стран День матери празднуется вместе с Международным женским днем 8 марта.

Кого и как поздравляют?

В этот день поздравляют всех матерей (вне зависимости от возраста) и беременных женщин. Всех женщин, как на праздник 8 Марта, поздравлять не нужно.

В каждой стране сложились свои обычаи празднования Дня матери. В основном в этот день принято дарить мамам и будущим мамам цветы, открытки, подарки, устраивать праздничные обеды или ужины в семейном кругу.

Например, в Мексике День матери – один из самых почитаемых праздников (отмечается 10 мая). Начинать празднование там принято с исполнения а капелла своеобразной серенады в честь мамы – песни Las Mañanitas (“Рассвет”).

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Белые гвоздики выбирают в память об умерших матерях.

Два года назад в День матери в Киеве состоялся марш матерей украинских военных, погибших на войне на Донбассе. Сотни матерей с портретами убитых сынове прошлись по Крещатику к Михайловской площади, где возложили цветы к Стене памяти.

История праздника

Этому празднику почти 150 лет. Идею установления подобного праздника приписывают известной в свое время американской пацифистке и активистке Джулии Уорд Хоув. В 1872 году она опубликовала прокламацию, согласно которой День матери должен символизировать единение всех матерей в борьбе за мир на всей Земле. Тогда идея Хоув не нашла широкой поддержки.

Есть еще одна версия возникновения этого праздника. В 1907 году американка Анна Джарвис в память о своей умершей маме – участнице движения за мир Анне Марии Ривз-Джарвис – выступила с инициативой установить День матери. Джарвис написала письма политикам, чиновникам и выдающимся деятелям из разных сфер с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году Западная Вирджиния, родной штат Джарвис, первым признал День матери официальным праздником. Через четыре года Конгресс США постановил сделать этот праздник общенациональным.

После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать и в Европе. Первыми День матери ввели у себя Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Чехия. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 150 странах мира.

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