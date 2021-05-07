Следователи потребовали арестовать гендиректора московской гостиницы «Вечный зов»

Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать гендиректора и главбуха московской гостиницы «Вечный зов», где при пожаре погибли два человека, и пострадали несколько детей.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Пустового А.Ю. … меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, передает РИА «Новости».

Гендиректору грозит до 10 лет колонии. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, пожар произошел в гостинице «Вечный зов – Кожуховская» в ночь на 4 мая. Как информирует СК, при пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных – четверо детей, сейчас их жизни ничто не угрожает.

По данным правоохранительных органов, в здании были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. В момент пожара не сработала ни одна система противопожарной защиты. По факту пожара было возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара.