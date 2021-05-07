 

В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса

07.05.2021, 17:24, Новости дня
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Британский штамм коронавируса выявили в Башкирии у 20 студентов-медиков из Индии, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

«Больные не в тяжелом состоянии, часть из них выздоровела», – приводит ТАСС ее слова.

По ее словам, очаг заражения коронавирусом выявлен среди иностранных студентов. Она рассказала, что новый штамм обнаружили у 20 студентов-медиков из Индии.

«Обнаружен и выявлен при совместной работе Роспотребнадзора и медицинского университета очаг коронавирусной инфекции среди прибывающих из Индии иностранных студентов. Из 20 человек девять госпитализированы с легкой и средней формой заболевания», – подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора.

Напомним, британский штамм COVID-19 был выявлен в сентябре 2020 года. В РФ было выявлено менее 200 случаев заболевания этой формой коронавируса.

В начале марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что необходимый для снятия ограничений уровень коллективного иммунитета – 60%. Он может выработаться в стране к августу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса.



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