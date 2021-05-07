 

Люба на могилке – Личное мнение

07.05.2021, 17:18, Разное
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43-летняя актриса Любовь Толкалина известна тем, что любит фотографироваться немного голенькой. Что Люба хочет сказать миру подобными фотографиями, лично я не понимаю, но выглядит это жутко смешно — и смешно, и жутко.

Приехав в Италию, в которой голым задом не удивить никого, Толкалина первым делом нашла зачем-то могилку Иосифа Бродского и залезла на неё с ногами.


Фото: Соцсети

Принялась обнимать, топтать, всячески демонстрировать близость к великому. Видимо, заранее подготовилась, потому что оставила там ещё письмо.

Жил человек. Писал. Помер. Лежал спокойно, никого не трогал. А потом на погост приехала Любочка и залезла на могилку в кроссовках.

Что интересно, страна Италия, хоть и красивая, но закрытая — в связи с пандемией. Россиянке можно попасть туда исключительно по бизнес-визе, что Люба и сделала.

«Для всех, кто спрашивает, как. В Италии по бизнес визе можно находиться без карантина 120 часов. В Венеции я проездом, еду на семинар».

Прилетела и галопом по Европам — на могилку. Больше ведь в Венеции делать нечего человеку с духовными скрепами.

Вряд ли поэт знал, что в далёкой России есть Люба Толкалина из Рязани, которая мечтает сфотографироваться на его могилке.


Фото: Соцсети

С приспущенными трусами фото — есть. Спрятавшись голышом за гитарой — есть. На могилке Бродского — теперь тоже есть.

А у вас есть странные фоточки? На Красной площади или возле пирамид? Зачем вы их делали?

Источник: Лена Миро



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