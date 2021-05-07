 

Американские спасатели смогут отказать в помощи расистам и гомофобам

07.05.2021, 18:25, Разное
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Управление по чрезвычайным ситуациям штата Калифорния разработало новые правила, согласно которым с июня спасатели смогут отказывать в оказании помощи людям из-за проявлений расизма и гомофобии, сообщается на сайте ведомства.

Новые правила не коснутся случаев, связанных с крупными природными пожарами. Сейчас спасатели могут отказать в помощи, если человек проявляет к ним физическое насилие.

На сайте управления сказанно, что расизм был самой распространенной формой дискриминации спасателей, согласно опросу персонала по итогам 2019 года.

По мнению ведомства, представители этнического большинства и мужчины на 14% чаще подвергаются насилию, а дискриминация по гендерному признаку увеличилась на 8%.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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