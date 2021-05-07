«Информационный фронт» против России пока не открыт

Итоги очной встречи министров иностранных дел G7 в Лондоне.

Впервые за два года министры иностранных дел и развития стран G7 — ведущих экономик демократической части мира — встретились лично на двухдневном саммите в Лондоне. Мир, сокрушаемый пандемией, осторожно прощупывает, можно ли вернуться в прошлое: «зум-дипломатия», говорят спецы, не способствует созданию неформальной атмосферы, в которой рождаются доверие и идеи.

Лондонский саммит прошел 5–6 мая с соблюдением жестких антиковидных ограничений — без рукопожатий, в масках, с соблюдением социальной дистанции даже для традиционного группового фото, которое потому выглядит очень странно. Но это тоже часть агитации за «здоровый образ жизни».

Пандемия никому не дает расслабляться: на второй день в индийской делегации (гости совещания) было зафиксировано два положительных теста, и вся делегация во главе с министром Субрахманьямом Джайшанкаром оказалась на карантине. (Очевидно, что обязательный сегодня в Британии для обычных приезжих десятидневный «въездной» карантин выдержан не был.)

Совещание глав МИД традиционно является подготовительным форумом к собственно саммиту глав государств и правительств «Большой семерки», который должен состояться в июне в Корнуолле (юго-западная Англия). К нему уже вовсю готовятся и вечные спутники G7 — антиглобалисты и полиция.

В странах G7 — Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, США и Японии живет 1/10 населения планеты, которая производит 40 процентов мирового ВВП. В 1998 году к группе присоединилась РФ (Соединенное Королевство тогда тоже было хозяином саммита), и клуб на шестнадцать лет превратился в G8. Как известно, РФ была исключена после аннексии Крыма и начала кровопролитной гибридной войны в Донбассе в 2014 году.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал вернуть Россию за стол переговоров, но не получил поддержки.

«Большая семерка» — не «теневое правительство глобалистов» и не международная организация, а неофициальный клуб с ежегодными встречами, на них не принимают решений, прямо имеющих юридическую силу. Это форма поиска доверия, взаимопонимания, компромиссов и согласия, особенно важная после потрясений, вызванных эпидемией.

Фото: Stefan Rousseau — WPA Pool / Getty Images

Надо признать, мир с изумлением наблюдал за тяжелыми ошибками, допущенными в пандемию многими членами «великолепной семерки»: Италией, США, Великобританией, которые привели к огромным жертвам и потерям. А Twitter-дипломатия за четыре года правления? Дональда Трампа, напомнило агентство «Рейтер», «в разной степени шокировала, озадачила и встревожила многих западных союзников».

Для Великобритании, которая на этот раз председательствует в G7 (у «семерки» нет собственного административного аппарата, и потому роль принимающей стороны велика) встреча особенно важна. Позиции Соединенного Королевства сильно пошатнулись после решения о выходе из ЕС и в ходе многолетних сложных, конфликтных и даже скандальных переговоров о «разводе». (Дневники главного переговорщика от ЕС, опубликованные сегодня, подробно и безжалостно описывают хронику потери доверия к партнеру.)

Великобритания пробует себя в роли «глобальной Британии» (лозунг партии консерваторов) на фоне серьезной критики существенного сокращения расходов на помощь развивающимся странам (с 0,7% от национального дохода до 0,5%, то есть более чем на 4 млрд фунтов). Однако Королевство по-прежнему остается среди лидеров в этом деле (на третьем месте в мире по пересчету к ВВП).

«Запад будет защищать «международный порядок, основанный на правилах», от подрывных попыток любой страны», — пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен. Демонстрируя, что Запад снова согласованно действует в мировом масштабе, коммюнике на 27 страницах охватило ключевые международные проблемы: переворот в Мьянме, кризисы в Ливии, Сирии, Афганистане, Украине, Беларуси, в странах Африки, отношения с Россией, Китаем и Ираном. Кстати, G7 не принимает решения большинством голосов: страны должны достичь единогласного согласия по декларации саммита. Все прекрасно помнят, как в 2018 году Трамп отозвал свою поддержку коммюнике саммита в Канаде, а проходившая во Франции встреча G7 в 2019 году, ожидая разногласий с США, и не пыталась его составить.

Фото: ЕРА

В коммюнике министры иностранных дел «Большой семерки» потребовали от РФ деэскалации ситуации на границах Украины и в «незаконно аннексированном» Крыму, в очередной раз подтвердив свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

В тексте специально подчеркнуто, что РФ не дает ответов по существу, а ее отказ встретиться с Украиной полностью противоречит букве и духу международных соглашений.

Крайне важно, заявлено в документе, чтобы Москва полностью вывела свои войска и предприняла необходимые шаги для ослабления напряженности. «Мы выражаем глубокую озабоченность действиями РФ по блокированию доступа к части Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива, что препятствует доступу к портам Украины в Азовском море», — говорится в документе. Безоговорочно осуждена «временная оккупация Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Не забыли и про Беларусь, призвав режим Лукашенко провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. «Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности тех, кто виновен в нарушениях прав человека».

Пункты коммюнике, фиксирующие «плохое поведение» РФ и отражающие консенсусную позицию участников, таковы:

безответственная и дестабилизирующая политика РФ в международных делах;

масштабное наращивание российских вооруженных сил у границ Украины и в Крыму;

«злонамеренная деятельность», направленная на подрыв демократических систем различных стран, включая кибернетическую активность и использование дезинформации.

«Всему этому и впредь будет даваться решительный и твердый отпор», — подчеркивается в документе.

Министры напомнили о своем совместном заявлении от 26 января по поводу ареста по политически мотивированным обвинениям Алексея Навального, а также об осуждении его отравления на территории РФ химическим нервно-паралитическим веществом военного назначения группы «Новичок». Вновь заявлено, что любое применение химического оружия неприемлемо и противоречит международным нормам. Громко прозвучал призыв к РФ безотлагательно провести расследование и убедительно объяснить факт применения химического оружия на своей территории. Те, кто применяет химическое оружие, должны нести ответственность, считают представители G7.

Традиционно выражена «глубокая обеспокоенность» ухудшением ситуации с правами человека в РФ и систематическим подавлением голосов оппозиции, правозащитников, независимого гражданского общества и СМИ.

При этом министры подтвердили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией как в целом, так и особенности в решении региональных кризисов и глобальных проблем, представляющих общий интерес. Таких как изменение климата, контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение ядерных вооружений, мирное, устойчивое экономическое развитие и охрана окружающей среды в Арктике.

Предложение открыть против РФ информационный фронт, заявленное накануне встречи главой британской дипломатии Домиником Раабом, конкретного воплощения пока не получило. Оно требует, очевидно, революционных решений — как политических, так и технологических. А пока профессиональная работа Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), созданной в этих же целях Евросоюзом в 2015 году, которая регулярно публикует расследования о случаях масштабной российской дезинформации, имеет скорее академическое значение. Не больше влияния оказывает и Механизм быстрого реагирования (Rapid Response Mechanism) с центром в Канаде, который существует при «семерке» с 2018 года.

Фото: ЕРА

В ожидании технологических прорывов G7 идет по пути старой доброй «мягкой силы» (soft power): министры обещали, что в течение следующих двух лет страны «семерки» инвестируют 15 млрд долларов, чтобы женщины развивающихся стран смогли получить доступ к рабочим местам. Было объявлено также, что вскоре будут согласованы решения для достижения цели к 2026 году помочь 40 миллионам девочек пойти в школу и 20 миллионам девочек научиться читать к 10 годам. «Образование девочек — одна из самых разумных инвестиций, которую мы можем сделать, чтобы вывести людей из бедности, обеспечить экономический рост, спасти жизни и восстановиться после COVID-19», — говорится в официальном документе.

— У ребенка, чья мать умеет читать, на 50% больше шансов прожить дольше пяти лет, в два раза больше шансов самому посещать школу и на 50% больше шансов получить прививки».

По одному из самых актуальных и сложных вопросов сегодняшнего дня министрам «Большой семерки» ничего конкретного сделать не удалось. Безрезультатным оказалось обсуждение обеспечения равного доступа к вакцинам Covid для бедных стран. Фактическая монополизация Западом закупки вакцин и ее последствия широко обсуждаются в британской прессе и в Сети. В плане действий G7 — сбор дополнительных средств для распределения вакцин через COVAX, находящийся в ведении ООН, расширение производства и поощрение добровольной передачи технологий и контрактного производства в пользу беднейших стран мира. О конфронтации с фармацевтическими компаниями речь пока не идет.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

—