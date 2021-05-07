Чрезмерное потребление соли снижает иммунитет

Еще одна опасность для людей, любящих чрезмерно солить пищу. В результате потребления излишков поваренной соли снижается иммунитет человеческого организма, утверждают ученые.

В процессе исследований установлено, что соль разрушает иммунные клетки и снижает их активность в организме. Поэтому злоупотребление этим продуктом вредно.

Это вовсе не означает, что соль нужно полностью исключить из рациона, напоминают специалисты. Есть сделать это, можно получить еще большие проблемы. Соль важно для нас, однако только в умеренных дозах. Кстати, превышение ее концентрации часто приводит к развитию различных воспалительных процессов., а также к проблемам с сердечно-сосудистой системой.