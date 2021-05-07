 

В Японии создали «долгоиграющий» аккумулятор

07.05.2021, 16:44, Новости дня
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Специалисты японского Института науки и технологий представили аккумулятор нового типа, которые очень долгое время не теряет своей емкости.

Как утверждают разработчики, он остается абсолютно новым на протяжении первых пяти лет эксплуатации. Пока таких качеств нет ни у одной аккумуляторной батареи в мире.

Если точнее, то через пять лет батарея будет все еще обладать 95% емкости по сравнению с только что выпущенным устройством для сохранения энергии. Такая устойчивость ко времени очень важна при создании различных электрических транспортных средств. Ведь в них стоимость аккумулятора составляет чуть ли ни половину цены. Впрочем, все остальные устройства также нуждаются в надежных батареях.



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