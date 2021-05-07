 

Генно-модифицированных комаров создали в США

07.05.2021, 16:38, Разное
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В США создали генно-модифицированных комаров, первая партия которых уже выпущена на свободу.
Цель данного эксперимента в том, что «усовершенствованные» комары должны помочь справиться с переносчиками разного рода заболеваний. Опыт с модификацией генов насекомых был проведен на архипелаге Florida-Kiss. Использованы были комары вида Aedes aegypti, на данный момент он составляет всего 4% всей популяции. Самцы, рожденные благодаря ученым, отличаются тем, что не кусаются. При этом они могут спариваться с самками других видов, которые и переносят бактерии, приносящие вред. В итоге их потомство должно стать таким же безопасным, каким был самец, в этом заключается основное действие эксперимента.

В начале апреля текущего года первые несколько коробок с яйцами модифицированных комаров распределили по территории Флориды-Кис, о чем рассказали исследователи организации Oxytec. В мае первые особи начали вылупляться. В планах специалистов – выпускать около 12 тысяч самцов в неделю.

Планируется вести наблюдение за жизнедеятельностью комаров и исследовать, время от времени отлавливая их в разных местах.

Выяснить, что пойман правильный, а не обычный самец для ученых не составит труда, потому что в их крови появился новый маркер, заставляющий насекомых светиться при попадании на них света под определенным углом.

О первоначальных результатах эксперты собираются рассказать в течение пары месяцев.

Источник: inscience.news



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