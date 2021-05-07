 

Еще один побочный эффект выявлен у вакцинации от коронавируса COVID-19

07.05.2021, 16:38, Разное
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Американские исследователи обнаружили еще один побочный эффект у препаратов от COVID-19. Особенную осторожность при вакцинации необходимо соблюдать женщинам.
Пандемия коронавируса привела к необходимости вакцинации большей части населения планеты. Однако некоторые препараты для профилактики COVID-19 сами оказались недостаточно безопасными. Американские исследователи изучили влияние компонентов вакцин на организм и обнаружили новый побочный эффект. Особенно опасным он оказался для женского пола, причем, по утверждению сотрудников Иллинойского университета, это касается всех препаратов, независимо от производителя. У некоторых дам после введения средства для профилактики COVID-19 нарушился менструальный цикл. Более того, прививка усиливала у них менструальное кровотечение, делая его при этом болезненнее. Медики многих стран уже подтвердили существующую проблему.

Исследователи Иллинойского университета Кэтрин Ли и Кейт Клэнси нашли порядка семи сотен доказательств побочного эффекта. Однако выяснить, что вызывает такое явление, ученым пока не удалось. Следует отметить, что ряд средств от коронавируса провоцирует временную ломоту в теле, которая может усиливать болевые ощущения при месячных. Нарушить же цикл может и стресс, который также испытывают многие представители прекрасного пола на фоне карантина.

В случае обнаружения подобных побочных эффектов, эксперты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы исключить ошибочные выводы относительно причин ухудшения. Однако ни в коем случае не нужно паниковать, так как лекарства, которые припишет доктор, могут легко и быстро устранить нежелательные проявления.

Источник: moe-online.ru



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