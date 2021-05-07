Названы предпочтения россиян в диетах

Названы диеты, которых чаще всего стараются придерживаться россияне. По словам экспертов, чаще всего в поисковиках пользователи ищут режим питания «стол 5». Эту систему еще 100 лет назад разработал известный доктор Мануил Певзнер.

Эксперты проанализировали в Google и «Яндексе» запросы пользователей со словом «диета». В основном подобную информацию люди ищут в первые шесть месяцев после наступления нового года. Далее тенденция идет на спад. Лидерами рейтинга стали «стол 5» и кето-диета.

Первого режима питания рекомендуется придерживаться тем, кто имеет заболевания печени. Даная диета предусматривает уменьшение в рационе количества жиров. Кето-диета предполагает резкое сокращение потребления любых углеводов, в том числе, сладких фруктов.

На третьем месте находится запрос «диета стол». Певзнер всего составил 15 режимов питания, необходимых при разного рода патологиях. Их до сих пор использует Минздрав в своих рекомендациях. Россияне также ищут диеты, которых необходимо придерживаться при сердечных патологиях, гастрите и заболеваниях ЖКТ.

Источник: iz.ru