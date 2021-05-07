“Настя, подари мне внучку или внука, чтобы я мог поцеловать голую попку”. Каменских обнародовала трогательное видео с отцом

Артистка отметила, что демонстрирует видео с участием отца в первую очередь для своей матери Лидии Каменских.

“Я вижу, что моя мама очень волнуется. Она этого не показывает – улыбается, смеется, но потом уходит в комнату, закрывается, плачет и страдает очень сильно. И мне захотелось сделать день воспоминаний”, – заявила она.

На нескольких обнародованных видео отец певицы поздравляет ее с с днем рождения и передает привет.

“Так быстро пролетели эти года. Хочу тебе пожелать жить, как ты хочешь. Жизнь дается один раз. Поэтому, Настя, подари мне хотя бы одну внучку или внука, чтобы я мог поцеловать голую попку, как я тебя когда-то целовал. Настя, Настечка, я по тебе очень скучаю. Я очень люблю маму, и люблю тебя, и люблю себя больше всех”, – говорит на камеру отец певицы.

Его слова вызвали слезы у Каменских и ее матери.

“Плакала вместе с вами за папой. Видно, какой он был хороший человек”, – отреагировали на видео зрители.

ВИДЕОВидео: NKofficial / YouTube

Контекст:

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Алексей Жмур был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. О его смерти певица сообщила 25 января 2021 года. В мае 2021 года ему исполнилось бы 82 года.

В апреле 2021 года певица вместе с матерью и подругами снимала в Мексике реалити-шоу “Девочки рулят”. По словам Каменских, смерть отца стала одной из причиной отправиться в эту поездку – она заявила, что ей нужна перезагрузка. По состоянию на сегодняшний день на YouTube-канале артистки уже вышло девять эпизодов.

Каменских замужем за украинским продюсером и певцом Алексеем Потапенко, общих детей у пары нет.

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