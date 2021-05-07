Amnesty International намерена вернуть Навальному статус узника совести

Волков обвинил Россию в проведении кампании по очернении репутации Навального.

По его сведениям, Amnesty выпустят соответствующий пресс-релиз 12 мая после изучения влияния российской кампании по дезинформации. Правозащитники не только восстановят статус оппозиционера, но и представят разбор ошибок, заявил Волков.

Контекст:

Amnesty International 17 января этого года признала Навального узником совести. Это произошло после того, как оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

В Amnesty тогда заявили, что “задержание Навального – очередное доказательство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать”.

В феврале организация отозвала свое решение, объяснив это выступлением Навального “за насилие и дискриминацию”. Юридический и политический департаменты изучали заявления Навального, которые он делал в середине 2000-х годов, и пришли к выводу, что “они достигают уровня hate speech”.

Источник “Медиазоны” в организации предположил, что за этой кампанией может стоять медиахолдинг Russia Today. По его словам, как минимум два человека в своих заявлениях сослались на тред в Twitter сотрудничающей с RT колумнистки Кати Казбек. В январе она написала серию сообщений о националистических высказываниях Навального в 2000-х годах. Она опубликовала несколько старых видео, где он выступает против миграции, а также обратила внимание на кампанию “Хватит кормить Кавказ”, которую посчитала дискриминационной.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Завершил голодовку политик 23 апреля.

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